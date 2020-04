Regno Unito. La Gambling Commission estende la finestra per inviare i resi annuali

La Gambling Commission si aspetta di ricevere in modo accurato e preciso i resi normativi dalle aziende, poiché sono una condizione base per continuare a possedere la licenza di gioco. Più che mai, i dati che vengono raccolti sulla dimensione, la forma e le tendenze del mercato del gioco d’azzardo sono fondamentali per rendere il gioco d’azzardo equo e sicuro. La maggior parte degli operatori di gioco d’azzardo nel Regno Unito e all’estero hanno cambiato le loro normali modalità di lavoro. In base al feedback degli operatori e degli organismi commerciali, la Commissione consentirà agli operatori altre quattro settimane per presentare i loro rendimenti. Per i resi annuali, è stata estesa la finestra per inviare i resi da 42 giorni a 70 giorni.. Per i rendimenti trimestrali, è stata estesa la finestra per inviare i resi da 28 giorni a 56 giorni. I tempi di presentazione prolungati verranno applicati a tutti i resi entro il 30 giugno 2020.

