Regno Unito. La Gambling Commission dona 9 milioni di sterline all’ente di beneficenza GambleAware

I milioni di sterline provenienti dalle sanzioni degli operatori del gioco d’azzardo che non hanno rispettato le normative saranno utilizzati per aiutare enti di beneficenza. Circa 9 milioni di sterline di fondi provenienti saranno versati a GambleAware, un ente di beneficenza incaricato di sostenere iniziative per combattere i danni legati al gioco d’azzardo in tutto il paese.

I fondi, prelevati dagli insediamenti regolamentari che la Commissione attribuisce agli operatori in materia di responsabilità sociale, interazione con i clienti e carenze di riciclaggio di denaro, contribuiranno ad affrontare qualsiasi aumento della domanda di tali servizi. Le ricerche condotte dalla Commissione indicano che il gioco d’azzardo è complessivamente diminuito da quando è iniziato il blocco, a seguito della chiusura delle sedi terrestri e della cancellazione di eventi sportivi. Tuttavia, molte persone stanno aumentando l’uso di determinati prodotti di gioco d’azzardo come slot online, poker, giochi da casinò e sport virtuali.

William Moyes, presidente della Gambling Commission, ha dichiarato: “In questa situazione, tenendo conto dei potenziali rischi per i consumatori britannici, abbiamo deciso di sostenere i servizi di GambleAware, così il loro lavoro potrà continuare senza problemi. Oltre a un sistema normativo rigido, è fondamentale che organizzazioni come GambleAware e i loro partner possano continuare l’ottimo lavoro che svolgono, soprattutto nei casi in cui esiste un elevato rischio di danni da gioco con le persone che rimangono a casa a causa del distanziamento sociale”.

Attraverso l’uso di azioni regolatorie per prevenire danni, come il divieto di credito per il gioco d’azzardo, insieme all’uso di accordi a supporto dei servizi di trattamento, la Commissione sta prendendo provvedimenti ad ampio raggio per affrontare il rischio aggiuntivo di danno che potrebbe derivare dal COVID-19.

Marc Etches, CEO di GambleAware, ha dichiarato: “Accogliamo con piacere l’aiuto che ci viene dato dalla Commissione. Per mantenere la salute pubblica di salute pubblica, GambleAware commissiona servizi di prevenzione e trattamento in Inghilterra, Scozia e Galles in collaborazione con organizzazioni e agenzie di esperti, incluso il SSN. Questi fondi ci consentiranno di fornire una maggiore sicurezza in merito al finanziamento del Servizio nazionale per il trattamento del gioco d’azzardo e di aiutare le persone ad evitare danni da gioco”. Solo dal gennaio 2020, l’azione normativa della Commissione ha portato l’industria a pagare 27 milioni di euro di sanzioni. Queste azioni sono state intraprese per carenze sistematiche in materia di antiriciclaggio, responsabilità sociale e pratiche VIP. Finora quest’anno la Commissione ha anche sospeso le licenze operative di quattro operatori online per questioni legate alla conformità.

PressGiochi