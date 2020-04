Regno Unito. La Gambling Commission aumenta il limite per i premi delle lotterie

La Gambling Commission ha annunciato un aumento dei limiti di premio per le lotterie, mossa che arriva in risposta a una consultazione avviata nel dicembre 2019. Il limite sui proventi di sorteggio passerà da £4 milioni a £5 milioni e il limite annuale aumenterà da £10 milioni a £50 milioni. Il premio individuale massimo salirà da 400.000mila sterline a 500,000mila sterline, a condizione che i proventi della lotteria siano conformi al nuovo livello massimo di estrazione individuale. Le modifiche entreranno in vigore dal 29 luglio 2020. La Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito metterà inoltre in atto nuovi requisiti e linee guida per fornire informazioni ai consumatori, prima dell’acquisto, sulla percentuale di fondi assegnati a buone cause, spese per premi e assegnazione di premi e possibilità di vincita. Queste informazioni saranno incluse in comunicazioni di marketing, pubblicità, promozioni, sito Web della lotteria.

Sarah Gardner, direttore esecutivo della Gambling Commission, ha dichiarato: “Questa consultazione ha rafforzato diversi aspetti importanti delle nostre condizioni di licenza e dei codici di pratica che si applicano alle lotterie della società. È fondamentale che i consumatori dispongano di informazioni per aiutare a prendere decisioni sull’opportunità di partecipare alle lotterie. Questi cambiamenti assicureranno che i consumatori abbiano accesso a tali informazioni e alle aree che più importanti per loro”.

PressGiochi