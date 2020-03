Regno Unito. La BGC scrive al Tesoro per chiedere supporto al settore del gioco

La BGC ha scritto al Cancelliere dell’Exchequer – l’organo che si occupa della riscossione delle tasse – poiché con la chiusura di negozi di scommesse e casinò, migliaia di posti di lavoro sono a rischio.

“Il Betting and Gaming Council rappresenta il 90% del settore delle scommesse e dei giochi del Regno Unito, inclusi negozi di scommesse, attività di gioco online, bingo e casinò. In totale, – si legge nella missiva – i nostri membri impiegano direttamente oltre 70.000 persone, pagando oltre 3 miliardi di sterline in tasse ogni anno, contribuiscono per 350 milioni di sterline alle corse dei cavalli e tra 120 e 200 milioni di sterline per l’industria turistica britannica attraverso visitatori internazionali e le loro spese.

Alla luce dell’emergenza economica senza precedenti causata dalla pandemia del Coronavirus, che rappresenta una vera minaccia alla sopravvivenza di molte delle nostre attività, siamo stati estremamente incoraggiati quando abbiamo sentito dalla Camera dei Comuni che sarebbe stato fatto tutto ciò che serve per sostenere la nostra economia attraverso questa crisi”.

Si è detto che qualsiasi attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio, dell’ospitalità o del tempo libero, non pagherà alcuna tariffa aziendale per 12 mesi.

Inoltre, il Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Dipartimento per gli affari, l’energia e la strategia industriale, in una risposta scritta a un’interrogazione parlamentare di ieri, ha dichiarato che il governo avrebbe “dato a tutte le attività di vendita al dettaglio, ospitalità e tempo libero in Inghilterra sostegno al 100% sul pagamento delle imposte”.

Tuttavia, in netto contrasto con queste dichiarazioni al Parlamento, il Ministero del Tesoro ha deciso di escludere le nostre società associate da qualsiasi forma di riduzione delle tasse.

La Guida alle autorità locali delle tariffe commerciali (pubblicata il 18 marzo) esclude specificamente i “casinò e i club di gioco d’azzardo”.

Qualsiasi suggerimento che i casinò non facciano parte dell’industria del tempo libero è francamente bizzarro quando invece forniscono intrattenimento, cibo e bevande a milioni di persone ogni anno. Perché i numerosi dipendenti laboriosi impiegati nel nostro settore, i cui lavori sono a rischio a causa delle stesse sfide affrontate da altre società, ciò che non sono considerati dal Tesoro meritevoli di un sostegno simile?

Siamo fermamente convinti che sia necessario riconsiderare questa decisione e rendere disponibile il supporto governativo sulle tasse per negozi di scommesse, casinò e sale da bingo. Per essere assolutamente chiari: tutti i casinò e i negozi di scommesse sono attualmente in perdita con la maggior parte dei casinò e quasi 7000 negozi di scommesse high street dovrebbero chiudersi imminentemente a causa della mancanza di sport e linee guida governative sulle necessità di allontanamento sociale.

Se non ci sono cambiamenti nell’approccio del governo, entro pochi mesi molti casinò saranno insolventi e correranno il rischio di chiusure. In totale, queste attività di vendita al dettaglio supportano la maggior parte dell’occupazione nel nostro settore, circa 64.000 posti di lavoro.

Senza la possibilità di generare entrate dal calcio e dall’ippica, che rappresentano il 75% del mercato delle scommesse sportive con licenza nel Regno Unito, questi costi di occupazione sono insostenibili. Naturalmente, oltre ai tassi aziendali, ci sono una serie di misure aggiuntive a breve termine che potrebbero anche essere introdotte per aiutare i nostri membri ad avere qualche possibilità di sopravvivenza.

Questi includono: supporto immediato per i costi dell’occupazione simili a quelli approvati in Spagna e Danimarca, dove una parte dei costi del personale è coperta dal governo; accesso a prestiti o garanzie di interruzione dell’attività; applicazione automatica nel tempo per pagare tutte le tasse di gioco. Riconosciamo che questi sono tempi senza precedenti e capiamo le pressioni che il governo deve affrontare. Nel rispondere alla crisi, i nostri membri stanno rendendo i messaggi di gioco più sicuri. Senza il tipo di aiuto che il Governo è giustamente preparato ad offrire ad altri settori, tra cui in altre parti delle industrie dell’ospitalità, del tempo libero e dell’intrattenimento, c’è un reale pericolo che la presenza fisica della nostra industria nelle nostre città saranno in gran parte spazzate via”.

PressGiochi