Regno Unito, il governo britannico sostiene le industrie del gioco e i loro impiegati

Il Governo ha annunciato una serie di misure per sostenere finanziariamente qualsiasi delle aziende interessate e il loro personale nel Regno Unito. Il governo britannico ha cambiato idea sul Coronavirus dopo l’aumento delle persone infette e ha ordinato la quarantena per le prossime tre settimane. Le misure adottate dal Primo Ministro Boris Johnson includono la chiusura di tutti i casinò, i negozi di scommesse e le sedi di bingo. Le strutture devono rimanere chiuse fino a nuovo avviso, con il governo costretto a rivedere la situazione ogni 28 giorni mentre la pandemia globale di Coronavirus continua. Inoltre, ristoranti, caffè, pub, bar, cinema, teatri, discoteche, palestre, centri ricreativi e musei rimarranno anch’essi chiusi. Il cancelliere Sunak ha esposto i dettagli del Programma di conservazione del lavoro del Coronavirus, che ha affermato sia stato progettato per aiutare a proteggere i lavori delle persone colpite dalle chiusure forzate. Se un’azienda sceglie di trattenere un lavoratore durante il periodo di chiusura, i nuovi contributi pubblici copriranno l’80% del proprio stipendio fino a un totale di £ 2.500 al mese, che è superiore al reddito medio per il Regno Unito. I datori di lavoro possono anche scegliere di aumentare ulteriormente questi stipendi se lo desiderano. “Ciò significa che i lavoratori in qualsiasi parte del Regno Unito possono mantenere il loro lavoro, anche se il loro datore di lavoro non può permettersi di pagarli ed essere pagato almeno l’80% del loro stipendio. Il Coronavirus Job Retention Scheme coprirà il costo dei salari retrodatati al 1 ° marzo e sarà aperto inizialmente per almeno tre mesi e sarà poi esteso, se necessario” dichiara Sunak.

