Regione Campania: il 3 luglio la prima riunione dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo

Si terrà lunedì 3 luglio, nel pomeriggio, la prima riunione di insediamento dell’Osservatorio regionale della Campania sul disturbo da gioco d’azzardo come previsto dalla legge regionale recante ‘Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari’.

Campania: la Giunta regionale nomina i componenti dell’Osservatorio contro il gioco d’azzardo patologico

