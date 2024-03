Reggio Calabria, controlli a tappeto contro il gioco d’azzardo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo, nell’ambito di un vasto servizio coordinato con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del gioco d’azzardo, hanno controllato un centro scommesse e un circolo ricreativo nel corso del quale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria i rispettivi titolari per la mancata esposizione delle tabelle dei “giochi proibiti” e per il reato di frode informatica, dal momento che veniva constatata la presenza di alcuni personal computer privi di autorizzazione che, connessi in rete, consentivano di fatto il gioco su piattaforme on-line nonché di una slot machine non collegata alla rete statale gestita dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Le apparecchiature ludiche e informatiche sono state sottoposte a sequestro, mentre i titolari sono stati multati per un importo complessivo di 30mila euro.

PressGiochi