Regno Unito, la National Lottery riduce l’importo minimo per tutelare i clienti

La National Lottery e EuroMillions hanno modificato le loro regole a causa dell’epidemia di Coronavirus e stanno ricordando ai giocatori che possono continuare ad acquistare i biglietti per l’estrazione e richiedere i premi online tramite l’app. Tra le modifiche, i giocatori possono ora ricaricare i loro account online di 5 sterline anziché il precedente minimo di 10 sterline. La modifica è stata implementata per aiutare le persone a controllare quanto spendono per i biglietti della lotteria durante il blocco di Covid-19.

Nigel Railton, CEO di Camelot, ha detto: “Poiché le misure del governo relative al distanziamento sociale sono fondamentali, vorrei ricordare che i biglietti possono essere acquistati sul sito web della Lotteria nazionale o scaricando l’app ufficiale della Lotteria nazionale dall’App Store o da Google Play. Ora si può depositare un importo ridotto di 5 sterline per finanziare gli acquisti di biglietti e le vincite fino a 500 sterline verranno pagate direttamente sul conto”.

PressGiochi