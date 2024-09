Quigioco lancia Quigioco Plus: il primo portale di gaming online su abbonamento

Quigioco, brand del concessionario HBG Online Gaming, del Gruppo NOVOMATIC Italia, rinnova il gaming online e lo fa attraverso il lancio di Quigioco Plus, un prodotto rivoluzionario che combina l’esperienza del casinò online, con la competizione dei tornei di videogiochi, attraverso un modello di business mutuato dalle pay-tv.

La piattaforma Quigioco Plus funziona attraverso una ricarica mensile che, in base al pacchetto scelto, eroga al giocatore un determinato numero di monete virtuali giornaliere, chiamati “Qcoins”, giocabili quotidianamente per vincere fun bonus, e scalare delle classifiche che distribuiscono premi in fun e real bonus, sia su Quigioco Plus che su Quigioco.it, permettendo al giocatore di divertirsi responsabilmente, con una nuova e innovativa piattaforma.

Ad annunciare il lancio di Quigioco Plus è Davide Diodato, CEO di HBG Online Gaming: “Siamo orgogliosi di presentare QuigiocoPlus! Attraverso di esso introduciamo un modello di business che ambisce a rivoluzionare l’industria dei casinò online attraverso la formula che prende la mossa degli abbonamenti mensili dei contenuti streaming video e musicali. Essendo parte del grande Gruppo NOVOMATIC Italia, abbiamo l’opportunità di sperimentare e beneficiare di partnership esclusive, come quella con Capecod Gaming, che ha messo a disposizione di Quigioco Plus le migliori slot online! Oggi siamo orgogliosi del risultato, che possiamo finalmente presentare a clienti e partner; proprio come le grandi major della pay-tv hanno trasformato la modalità di fruizione dell’intrattenimento on demand, Quigioco Plus punta a ridefinire l’approccio dei consumatori ai casinò online.”

Attraverso Il nuovo modello, l’obiettivo di Quigioco Plus è trasformare la customer experience del casinò online, passando da un’attività transazionale on-demand ad un’esperienza di intrattenimento continuativa dal costo predeterminato. Ogni sessione di gioco non si configura infatti come una decisione finanziaria separata, in termini di investimento e aspettativa, ma piuttosto come parte di un pacchetto di e-entertainment più ampio.

“Proponendo il modello di abbonamento – prosegue Diodato – si punta ad eliminare la necessità per i giocatori di depositare costantemente fondi, riducendo al contempo la pressione finanziaria e la potenziale spesa impulsiva. QuigiocoPlus consente ai giocatori di pagare un unico canone mensile, garantendo loro l’accesso a opportunità di gioco giornaliere e la possibilità di vincere bonus reali che possono essere utilizzati nel nostro casinò principale, www.quigioco.it. L’obiettivo di trasformare il gioco online in una esperienza di intrattenimento continuativa e coinvolgente, punta ad incentivare un modello di gioco consapevole ed economicamente sostenibile, offrendo tre pacchetti di diverso importo, studiati per garantire il numero di virtual coins giornaliere a seconda dell’esigenza di ciascun giocatore. Allo stesso tempo, parliamo convenzionalmente di abbonamento, ma in realtà ogni ricarica mensile è un’operazione autonoma ed il consumatore non è vincolato in alcun modo attraverso la sottoscrizione di un piano”.

Quigioco quando voglio, Quigioco quanto voglio, Quigioco… Plus!

Questo il claim scelto per il video di lancio dell’innovativo portale Quigioco Plus, e riassume con efficacia le modalità di fruizione del portale Quigioco Plus: un progetto ambizioso che si propone di rivoluzionare il mercato dei casinò online in Italia, e di migliorare l’esperienza di gioco del consumatore senza bisogno di ulteriori spese.

