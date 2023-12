Push Gaming solo su Starcasinò: 10 titoli di ultima generazione

L’ampia offerta di slot di StarCasinò, rinnovato con un nuovo sito web, si arricchisce con nuovi ed entusiasmanti titoli firmati Push Gaming: la collaborazione con il provider porterà inizialmente ben 10 giochi di ultima generazione sul casinò online di Betsson Group e molti altri imperdibili titoli saranno aggiunti nelle prossime settimane. Da oggi tutti gli appassionati potranno infatti trovare le avventure subacquee di Razor Shark, le ambientazioni zen di Big Bamboo e il secondo capitolo dell’amatissimo Jamming Jars: tre delle slot più gettonate di Push Gaming. A queste si aggiungono altri sette elettrizzanti giochi: Dinopolis, Fat Banker, Fat Drac, Fat Rabbit, Jamming Jars, Mystery Museum e Wild Swarm.

Push Gaming è un provider di slot machine fondato nel 2010 che in pochi anni si è affermato come fornitore di giochi di alta qualità. L’attenzione ai dettagli e l’unicità dei suoi titoli lo hanno portato a distinguersi nel mercato, raccogliendo apprezzamenti dagli utenti e dagli operatori. Il design di gioco innovativo, le tematiche originali, le colonne sonore mozzafiato e una grafica curata nei minimi particolari sono solo alcuni degli aspetti più caratteristici del catalogo di Push Gaming. Il tratto più distintivo, però, resta la costante attenzione alle esigenze degli utenti, che per il provider sono sempre al primo posto, sia in termini di sicurezza e trasparenza che di intrattenimento. Tratto che accomuna il provider ai valori e alla mission di StarCasinò.

“Push Gaming è sinonimo di qualità, eccellenza, innovazione e tanto altro. Siamo davvero fieri di poter regalare ai nostri utenti alcuni dei loro titoli più amati e di essere gli unici ad averli oggi in Italia. L’ampiezza, la varietà e la ricchezza del catalogo di Push Gaming sono gli aspetti che più ci hanno colpito. Questa novità si inserisce nel contesto del nostro rinnovato sito web, mirato a offrire un’esperienza utente superiore. Siamo entusiasti di continuare a soddisfare le aspettative dei giocatori e offrire un divertimento senza pari” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Il mercato italiano è uno dei più grandi e consolidati in Europa e, pertanto, riveste per noi una posizione chiave mentre continuiamo a crescere. Collaborare con un operatore autorevole e rispettato come StarCasinò amplificherà la nostra presenza qui, estendendo simultaneamente il nostro accordo con il Gruppo Betsson, che si è dimostrato un partner affidabile in varie giurisdizioni. Siamo onorati di offrire alcuni dei giochi più performanti e divertenti del settore a StarCasinò e non vediamo l’ora di vedere come accoglieranno queste novità i giocatori” ha aggiunto Fiona Hickey, Director of New Business and Markets di Push Gaming.

PressGiochi