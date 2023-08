Problemi per il casino Ellinikon ad Atene

Parte del grande progetto di creare una smart city nella capitale greca, quello del casino stenta a decollare. Dopo le varie vicissitudini che ha attraversato in passato, ora deve affrontare problemi di finanziamento.

Originariamente assegnato a Mohegan Gaming, che si è ritirato dal processo solo pochi giorni dopo, il progetto è stato poi assegnato a Gek Terna e Hard Rock. Ma ora le banche, a seguito di una riunione d’urgenza con ministri di alto rango e alti funzionari governativi, hanno chiesto alle due compagnie di investire altri 120 milioni di euro in aggiunta ai 250 milioni che avevano già stanziato.

In tutta risposta, Gek Terna e Hard Rock minacciano di staccare completamente la spina se non si troverà una soluzione di compromesso.

Se il progetto andrà avanti, il casino ospiterà 200 tavoli e 2.000 macchine da gioco. La struttura comprenderà una torre alberghiera su tre livelli con oltre 1.000 camere e suite con vista sul lungomare o su Atene fino al Partenone, includendo una terrazza panoramica all’aperto con piscina, bar, la Rock Spa e il Body Rock Fitness.

In base alle stime del governo, il casino dovrebbe fornire in 30 anni incassi per 6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi in tasse sulle entrate lorde del casinò; 1,1 miliardi in contributi previdenziali; 800 milioni di euro di imposte sul reddito; 500 milioni di euro dall’IVA e 600 milioni di euro in tasse comunali.

