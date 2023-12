Premier. Crystal Palace-Brighton, sfida tra salvezza e Champions

Una per allontanarsi dalla zona caldissima della classifica, un’altra per provare a rientrare nel treno Champions ora distante 8 punti. L’anticipo di Premier League mette di fronte, al Selhurst Park, Crystal Palace e Brighton entrambe in un momento di forma non esaltante come dimostra una sola vittoria complessiva, per le due squadre, negli ultimi 4 turni di campionato. Gli esperti Sisal ritengono la squadra di De Zerbi favorita a 2,20 contro il 3,25 del Palace con il pareggio offerto alla stessa quota. Tra l’altro, da quattro stagioni, il punteggio al Selhurst Park è sempre uguale, 1-1: lo stesso risultato esatto, domani sera, si gioca a 6,25. Over e Under si equivalgono, a 1,85, mentre un’espulsione, nel corso del match, è data a 3,30. Si scende a 2,75 per un calcio di rigore. I padroni di casa si affidano ai giocatori più rappresentativi. Odsonne Edouard, 6 reti finora in Premier, vuole aumentare il suo bottino stagionale tanto che un’altra marcatura è in quota a 3,25. In questo potrebbe aiutarlo il numero 10 del Palace, Eberechi Eze pronto a fornire l’ennesimo assist, impresa offerta a 5,00. Sul versante dei Seagulls si sta facendo sempre più largo Evan Ferguson, diciannovenne irlandese già seguito da moltissime società europee. Il ragazzo finora ha segnato 6 gol in campionato ma, dopo un inizio esplosivo, si è un po’ fermato: ritrovare la via della rete contro il Palace è dato a 2,75. Prova a migliorare le sue statistiche in Premier, perché in Europa League è letale, anche Joao Pedro: il brasiliano primo marcatore si gioca a 7,25.

PressGiochi