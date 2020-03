Pragmatic Play svela la nuova slot di marzo, Aztec Bonanza

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming, ha lanciato Aztec Bonanza, la novità più recente al suo portafoglio di slot in continua espansione.

La slot in formato 5×6 trasporta i giocatori nella terra degli Aztechi, con l’obiettivo di sbloccare il Totem prezioso. Inizialmente, i quattro angoli del set principale sono coperti dalla pietra e vengono svelati attraverso vincite a cascata! Ne basteranno due consecutive per sbloccare 2 angoli opposti tra loro, aumentando il potenziale di vincita.

Man mano che vengono frantumati, si attivano altre funzionalità fondamentali per sbloccare livelli speciali del Totem, il quale è situato alla destra dei rulli. Se il Totem viene completamente liberato dalle sue catene, i giocatori possono sfruttare la modalità Giri Gratis. Quando ogni posizione sui rulli è completamente sbloccata, i giocatori possono godere fino a 7.776 modi diversi per vincere!

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Aztec Bonanza offre un’esperienza emozionante per i giocatori, combinando vittorie a cascata, caratteristiche uniche e un layout in continua mutazione per offrire le migliori opportunità di vincita ai nostri fan “.

“Il tema collaudato di Aztec Bonanza, il gameplay frizzante e il potenziale di vincita molto allettante, sono gli ingredienti necessari presenti nel prossimo successo del portafoglio di slot targato “Pragmatic Play”.”

Aztec Bonanza è il titolo più recente che si unisce alla pluripremiata collezione di slot di Pragmatic Play, come Pirate Gold, John Hunter and the Scarab Queen, e il favorito dai fan Wolf Gold.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi