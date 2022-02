Pragmatic Play si prepara all’espansione in Latam con One Bit Tech

Il provider incrementa la sua presenza in LatAm con One Bit Tech.

Pragmatic Play, un fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, è in continua crescita in Latam dopo la partnership con One Bit Tech.

Il provider di piattaforme latino-americano sarà ora in grado di fornire ai suoi operatori due dei prodotti leader di Pragmatic Play, le slot e Casino Live.

Gli operatori di One Bit Tech in Latam saranno in grado di godere di prodotti come Sweet Bonanza Candyland, il titolo di riferimento Wolf Gold e la pluripremiata slot Gates of Olympus.

Questo accordo segna un’ulteriore crescita per Pragmatic Play in America Latina, dopo il suo recente successo commerciale nella regione.

Victor Arias, VP of Latin American Operations at Pragmatic Play, ha detto: “Abbiamo dato la priorità alla crescita nei mercati emergenti in America Latina e siamo lieti di ampliare la nostra presenza nella regione collaborando con One Bit Tech”.

“Si tratta di un provider di piattaforme con numerosi operatori nella regione. Non vediamo l’ora di fornire un’offerta completa e di mantenere la nostra rotta verso l’alto”.

Gustavo Cisneros di One Bit Tech ha dichiarato: “La reputazione di Pragmatic Play come provider è ben nota e siamo estremamente lieti di rafforzare la nostra offerta con questo contenuto variegato e completo. Dalle slot pluripremiate ai contenuti all’avanguardia del Casino Live, il suo ampio portafoglio sarà ben accolto dai nostri operatori”.

PressGiochi