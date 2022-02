Pragmatic Play ritorna con l’atteso gioco Snakes and Ladders Megadice™

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti nel settore iGaming, dà il benvenuto ai giocatori per godersi la tanto attesa svolta nel gioco da tavolo nostalgico, Snakes and Ladders Megadice™. Il

Il gioco di ispirazione retrò si gioca su una griglia 5×3 che fornisce 10 linee di pagamento fisse, con opere d’arte influenzate da un’estetica vecchia scuola, a 8 bit e simboli ad alto pagamento che arrivano sotto forma di banane, gorilla e, naturalmente, serpenti e scale!

Attivare il round bonus Snakes and Ladders Board è l’obiettivo principale del gioco, che può essere richiesto facendo atterrare tre o più simboli Bonus o riempiendo il serpente sopra i rulli tramite la funzione Progressive del gioco.

I simboli Wild Dice forniscono vincite fino a 500 volte la puntata e quando i simboli Wild Dice vengono colpiti, il numero di punti visualizzati determina quante sezioni del serpente sopra i rulli vengono riempite. Riempire completamente il serpente attiverà il round Bonus mentre la modifica della puntata riavvia il processo.

Il round bonus si gioca su un tabellone Snakes and Ladders 12×12, che fornisce vincite garantite e 144 spazi per consentire ai giocatori di navigare e sbloccare bonus aggiuntivi, come moltiplicatori speciali e premi in denaro.

Il round Bonus Snakes and Ladders Board termina quando non ci sono più lanci di dadi rimasti, ma se il giocatore raggiunge la casella finale prima di allora, gli viene data la possibilità di riattivare la funzione.

Snakes and Ladders Megadice™ arriva sulla scia dei recenti successi Might of Ra, Elemental Gems Megaways™ e The Ultimate 5, che risiedono in una raccolta di oltre 200 titoli HTML5 nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Snakes and Ladders Megadice™ unisce tutte le gioie dei giochi da tavolo classici con l’azione e l’eccitazione delle moderne esperienze di gioco. Siamo entusiasti di come l’estetica e le funzionalità bonus si siano combinate per creare un’esperienza così sfaccettata per i nostri giocatori e speriamo che il feedback rifletta il duro lavoro svolto nel processo di sviluppo”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

