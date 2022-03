Pragmatic Play richiama il passato nella nuova uscita Tic Tac Take

Pragmatic Play, un fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha lanciato un altro aggiornamento di un’esperienza che suscita nostalgia con Tic Tac Take.

Il gioco con carta e penna della vecchia scuola, che ha affascinato una generazione con la sua semplicità, è stato ora digitalizzato con aggiornamenti che includono diamanti di alto valore e altre gemme preziose, oltre ai tradizionali zero e croci.

I giocatori devono formare combinazioni corrispondenti attraverso la griglia della slot 5×3, 10 linee di pagamento per innescare una vincita, con stelle Wild che facilitano la formazione di linee vittoriose sostituendo altri simboli, aiutandoli ad attivare la straordinaria vincita massima di 2.200x.

Le ricompense vengono assegnate se tre simboli corrispondenti si fermano sui rulli adiacenti e le combinazioni formate possono essere avviate da qualsiasi punto della griglia del gioco.

La funzione Tic Tac Take Respin viene attivata ogni volta che una linea orizzontale, verticale o diagonale di zero e croci si ferma, assegnando un Respin per ogni linea in cui si forma una combinazione, fino a un massimo di otto.

Tic Tac Take arriva sulla scia dei recenti successi Rainbow Gold™, Wild Beach Party e Queenie™, che si trovano in una collezione di oltre 200 titoli HTML5 nel premiato portafoglio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Tic Tac Take ci permette di fornire un aggiornamento tempestivo al classico gioco che tutti conosciamo così bene, aggiungendo meccanismi moderni che sono efficaci per ottenere risultati emozionanti e coinvolgere il pubblico. Abbiamo davvero cercato di rimanere fedeli al divertimento dell’esperienza originale, portando nuove funzioni che completano le regole di base del gioco.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese e rilascia anche giochi di Casino Live, Sport virtuali e Bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso una singola API.

