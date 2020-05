Pragmatic Play: prosegue l’interesse del mercato per Bronco Spirit e Fruit Rainbow

Pragmatic Play vuole richiamare l’attenzione degli operatori b2b oggi su due delle ultime slot uscite dalla software house di iGaming.

Si tratta di Bronco Spirit e Fruit Rainbow.

Il grande Mustang, l’indiana, il copricapo indiano, la tenda, l’ascia e il calumet e quattro simboli dei semi delle carte da gioco, sono i protagonisti della slot online Bronco Spirit che offrono maggiori combinazioni vincenti. A questi si aggiungono simboli e funzioni speciali come Wild, Scatter e la funzione progressiva. La slot online in formato 5×4 è caratterizzata da ben 75 linee di pagamento e vede i giocatori cavalcare liberamente uno stallone attraverso le praterie, sfruttando un fantastico round Bonus con moltiplicatore progressivo.

La volatilità e medio alta, che significa poter conquistare degli ottimi montepremi. L’RTP, la teorica percentuale (su base statistica) di ritorno in forma di vincita, è pari al 96,51, perfettamente in linea con la strategia del produttore e quindi del tutto simile alle ultime lanciate sul mercato dei casino online sul web italiano.

La puntata per giro va da un minimo di 0,25 a un massimo di 125 euro per giro di rulli. La slot machine è di certo adatta a ogni tipologia di giocatore.

Il simbolo speciale Wild agisce da jolly, quindi quando è presente sui rulli, può prendere il valore del simbolo mancante per formare una combinazione vincente, ma non può rimpiazzare il Bonus.

Il simbolo Bonus può apparire su tutti rulli della slot machine, funziona come uno Scatter. Infatti, quando questo simbolo appare in tre o più posizioni, anche non adiacenti, attiva la funzione giri gratis.

La novità più recente del portafoglio di slot del produttore di iGaming tutta fruttata è Fruit Rainbow.

Il gioco è una versione colorata della classica slot di frutta, con una griglia in formato 5×4, 40 linee di vincita ricche di simboli noti “succulenti”, mentre i Wild assumono la forma di un arcobaleno. Il diamante agisce come simbolo Scatter e se il giocatore ne otterrà cinque in un singolo giro, riceverà un pagamento pari a 500 volte la puntata. Se tutte le posizioni vedranno i fantastici Wild Arcobaleno, i giocatori potranno godersi una vincita pari a 2000 volte la puntata.

I simboli presenti nella slot Fruit Rainbow sono tutti rappresentati con colori accesi e sono ricchi di riflessi, a sottolineare il clima allegro del gioco. I simboli paganti dal valore più basso sono quelli associati al poker, in ordine di valore crescente quadri, fiori, cuori e picche. A seguire vi sono i simboli frutta, dal valore più altro, ossia lime, banana, arancia e fragola. Proprio la fragola è il simbolo base dal valore più alto del gioco e paga con 2.25, 12.5 o 50 volte la scommessa iniziale in crediti demo mettendone in fila 3, 4 o 5 su qualsiasi linea di pagamento.

La musica che accompagna gli spin ha uno stile decisamente allegro, dai toni estivi e tropicali.

Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi