Pragmatic Play parteciperà al GAT Expo in Colombia

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per l’industria iGaming, metterà a disposizione tutta la sua esperienza e la sua influenza nel settore del gioco online durante la prossima Gaming and Technology Expo (GAT Expo) in Colombia.

Il vicepresidente del Latam Operations Victor Arias e parte del suo team rappresenteranno Pragmatic Play all’Expo che si terrà dal 15 al 17 marzo al Centro De Convenciones, a Cartagena De Indias, in Colombia.

Pragmatic Play è uno sponsor importante di questo prestigioso evento ed esporrà allo stand #60.

Inoltre, Arias parlerà anche in diverse conferenze e panel, condividendo la sua esperienza con i partecipanti.

Grazie alla sua recente espansione nel mercato latinoamericano attraverso la stretta di partnership con operatori come MarjoSports, Estrelabet, One Bit Tech e altri, l’azienda approfitta ora di questa crescita e diventa così uno degli espositori di maggior rilievo della GAT Expo.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Questo tipo di eventi sono fondamentali per stabilire nuovi contatti e raggiungere i nostri obiettivi come azienda, mentre continuiamo a espanderci in America Latina. La GAT Expo e le conferenze a cui parteciperò sono estremamente vantaggiose per tutti coloro che hanno interessi in Colombia e nel più ampio mercato latinoamericano. Non vedo l’ora di rappresentare Pragmatic Play durante l’evento”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, fornisce anche giochi di Casinò Live, Sport virtuali e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite una singola API.

