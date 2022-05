Pragmatic Play partecipa al CGS LatAm in Cile

Pragmatic Play partecipa attivamente al CGS LatAm in Cile

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, sarà sponsor, relatore ed espositore all’evento CGS LatAm in Cile.

Il vicepresidente delle operazioni in America Latina, Victor Arias, e il suo team rappresenteranno Pragmatic Play alla prestigiosa fiera locale, celebrando il 12° anniversario della promozione della rivisitazione dell’industria dell’iGaming.

Il CGS Latam 2022 si terrà il 24 e 25 maggio a Santiago del Cile e Pragmatic Play sarà sponsor Platinum dell’evento. Victor Arias fornirà informazioni sul settore intervenendo in un panel sull’importanza del gioco online.

Dando un ulteriore contributo allo show in qualità di espositore, l’integrazione assoluta di Pragmatic Play nell’evento dedicato all’America Latina dimostra la sua posizione di leader di mercato nella promettente regione sul piano dell’iGaming.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “Il CGS LatAm rappresenta una grande opportunità per espandere ulteriormente la nostra presenza sul mercato latino-americano, permettendoci di integrarci e incontrare altri leader del settore dal punto di vista degli operatori e dei provider. Siamo sempre entusiasti di partecipare a queste conferenze fisiche dal momento che sono estremamente utili per aumentare ulteriormente la consapevolezza del marchio, soprattutto perché Pragmatic Play ha un ruolo fondamentale nel CGS LatAm di quest’anno”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi