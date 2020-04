Pragmatic Play, le slot preferite dal mercato a marzo sono Sweet Bonanza, Joker’s Jewel e Wolf Gold

Tra le slot machine online di Pragmatic Play che a marzo hanno catturato maggiormente l’attenzione degli operatori B2B ci sono sicuramente tre classici del produttore e fornitori di contenuti iGaming: si tratta di Sweet Bonanza, Joker’s Jewel e Wolf Gold, tutte disponibili insieme ad altre slot, ai prodotti Live Casino e Bingo, attraverso una singola API.

Ma partiamo da quella più dolce. La slot ricca di dolci e frutta, Sweet Bonanza è carina e divertente, soprattutto perché ricorda Candy Crush e offre divertenti caratteristiche da sfruttare. Una delle caratteristiche più nuove è il movimento dei simboli sui rulli, che cadono a cascata e non girano. La volatilità è medio alta e questo significa ottime possibilità di vincita per ogni tipo di giocatore. L’RTP, il ritorno in denaro per mano di gioco, è pari al 96,51%. La griglia è composta da 6×5, ovvero sei rulli e cinque righe di simboli, le combinazioni quindi pagano in qualsiasi direzione!

Joker’s Jewels è una slot meccanica in formato 3×5, 5 linee di pagamento e con una paytable molto forte per consentire ai giocatori di ottenere vittorie incredibili! Il tema sono le gemme preziose e i vari simboli che appartengono al personaggio principale del Joker.

L’RTP questa volta è pari al 96,5%, fra i più competitivi e interessanti fra le video slot online italiane. Il giocatore può decidere, ad ogni mano di gioco, il valore della scommessa, selezionando per linea di gioco sia il numero di gettoni (da 1 a 10, quindi 50) e il valore della moneta (da 1 centesimo a 50), la bet max (puntata massima 50 linee x 0,50) è di euro 25.

Infine, troviamo la slot Wolf Gold, un gioco con 25 linee di pagamento e griglia con 5 rulli e 3 linee, conta ben 3 jackpots, uno più alto dell’altro. Il tema è dedicato a lupi selvatici pronti per la caccia. Il branco di lupi è impilato su tutti i rulli e quando trovi la funzione Free Spin Rulli Roventi, i rulli 2, 3 e 5 girano insieme formando un simbolo gigante. Ad ogni spin verrà pagata solo la vincita più alta per ciascuna linea.

Tra i simboli di Wolf Gold, quelli dal payout più alto sono, in ordine di pagamento dal più alto al più basso: bisonte, aquila, cavallo e giaguaro. La luna innesca la funzione Respin nella quale tutti i valori si sommano e puoi vincere uno dei tre jackpot disponibili, ottenendo vittorie fantastiche!

PressGiochi