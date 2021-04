Pragmatic Play lancia la nuova Slot Power of Thor Megaways™

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di giochi e contenuti digitali per l’industria iGaming, annuncia il lancio di una nuova slot online che affonda le radici nella mitologia scandinava: Power of Thor Megaways™.

Ispirata alla potente divinità norrena, Power of Thor Megaways offre ben 117.649 linee di pagamento sulle quali appariranno simboli runici e diversi amici del mitico Thor.

Tra le caratteristiche principali della nuova slot online Pragmatic Play, troviamo una funzione Tumble e il leggendario martello di Thor a fungere da simbolo Wild, in grado di trasformare a sua volta in simboli Wild tutti i simboli sotto di esso.

La modalità Giri Gratis di Power of Thor Megaways si attiva trovando 4 o più simboli Scatter lungo in rulli, in modo da comporre la parola THOR. In totale, potranno apparire fino a 9 simboli Scatter, per un massimo di 30 Giri Gratis attivabili.

Prima che la funzione Bonus inizi, i giocatori potranno anche decidere se “scommettere” i Giri Gratis appena vinti, con la possibilità di aumentarne il numero o di perderli tutti, aggiungendo adrenalina extra all’intera sessione di gioco. Inoltre, durante i Giri Gratis è presente un Moltiplicatore Progressivo che aumenta di 1x ad ogni nuovo spin.

Power of Thor Megaways™ è la più recente delle slot online Pragmatic Play dotate di una meccanica Megaways™, così come Madame Destiny Megaways™ e la celebre The Dog House Megaways™.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Power of Thor Megaways™ è una fantastica aggiunta alla nostra serie di slot Megaways™. Con un’enorme vincita potenziale, fino a 30 Giri Gratis attivabili e un’alta volatilità, Power of Thor Megaways potrebbe essere uno dei nostri migliori titoli di sempre. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per coinvolgere i nostri fan in un’esperienza di gioco indimenticabile e non vediamo l’ora di scoprire come verrà accolto questo nuovo titolo.”

Pragmatic Play sviluppa attualmente fino a cinque nuove slot online al mese e, tramite una singola integrazione API, offre anche soluzioni digitali per Casinò Live, Bingo online e Sport Virtuali.