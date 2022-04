Pragmatic Play lancia la nuova slot Chicken Chase™

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, invita i giocatori a entrare nell’aia del pollaio con il lancio di Chicken Chase™, la sua ultima slot a tema fattoria.

Chicken Chase™ si gioca su un set di rulli 5×3, pieni d’icone ispirate alla campagna e alla fattoria. A queste si aggiunge inoltre un simbolo Wild che può sostituire tutti gli altri simboli e che può aiutare nella creazione di combinazioni vincenti sulle 10 linee di pagamento presenti nella griglia di gioco.

Ogni giro è diviso in due fasi, con quella iniziale che segue un format tradizionale. Al suo completamento, gli scommettitori possono invece scegliere di fermare determinati rulli, grazie anche al gameplay stesso che suggerisce quali di essi è meglio non muovere. Quest’ultimi non vengono addebitati nel giro successivo, dove restano in gioco solamente i rulli che non sono stati trattenuti precedentemente.

L’ottenimento di tre bonus ‘Uova Dorate’ attiverà la funzione bonus, in cui i giocatori hanno la possibilità di scegliere tra quattro tipi di polli diversi, ognuno dei quali a loro volta fornisce un premio differente sotto forma di uovo. Le vincite aumentano in base al numero di ‘Uova Bonus’ che erano apparse inizialmente sui rulli per sbloccare questa funzionalità speciale.

Il lancio di Chicken Chase™ segue la scia di altri recenti successi come Drill That Gold™, Barn Festival™ e Tic Tac Take™, che fanno parte del catalogo di oltre 200 titoli HTML5 nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Essere in grado di fornire un prodotto con una volatilità più bassa come Chicken Chase™ è la testimonianza della varietà del nostro catalogo di giochi. Consentire agli utenti di avere il controllo completo su ogni giro e permettere loro di decidere quali rulli fermare significa anche lasciargli piena libertà di azione, che è un requisito fondamentale per la fidelizzazione dei giocatori di oggi”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese e offre anche giochi di casinò dal vivo e bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi