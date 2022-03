Pragmatic Play lancia la nuova slot Barn Festival

Pragmatic Play, un fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, porta i giocatori in fuga in campagna nell’ultima versione di slot, Barn Festival. Barn Festival si gioca su una griglia

Barn Festival si gioca su una griglia 6×5, con almeno otto simboli corrispondenti ispirati all’aia necessari per sbloccare una vittoria. Questi vengono quindi rimossi grazie a una funzione di caduta che sostituisce i simboli mancanti per generare vincite aggiuntive.

I simboli denaro che si ottengono insieme a queste vincite hanno un valore moltiplicatore predeterminato che va da 1x a 500x. Ottenere tre di questi trasforma i loro valori in moltiplicatori di vincita, che vengono poi sommati e utilizzati per moltiplicare il valore del giro vincente attuale o successivo.

Quattro di questi simboli denaro sbloccano il round di respin di Barn Festival. Qui, all’utente vengono assegnati tre respin, che vengono reimpostati dopo aver ottenuto simboli di denaro aggiuntivi o qualsiasi simbolo di attivazione di funzionalità presente nel round.

Questi simboli di attivazione delle funzionalità sono costituiti da: simboli Aggiungi valore, Moltiplica e Raccogli, insieme a una variante persistente di ciascuno. Inoltre, un simbolo di sblocco può essere utilizzato per espandere la griglia di gioco di un rullo in più ed è determinante per sbloccare l’incredibile vincita massima di 20.000 volte il Barn Festival.

L’uscita di Barn Festival segue grandi successi recenti come Tic Tac Take, Rainbow Gold™ e Wild Beach Party™, che risiedono in una collezione di oltre 200 prodotti nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Barn Festival è un’aggiunta vivace e divertente al nostro catalogo in continua crescita di slot di alta qualità. Offre un’esperienza completamente nuova ai giocatori aumentando le funzionalità di respin precedentemente trovate nel round bonus del nostro grande successo Svuota la banca™, portandoli a livelli mai visti prima.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a sei nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo e Bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

