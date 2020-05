Pragmatic Play lancia John Hunter And The Book of Tut

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming, ha rilasciato John Hunter and the Book of Tut, l’ennesima avventura dell’esploratore più famoso del web.

La slot machine è caratterizzata da una volatilità alta e trasporta i giocatori in un viaggio attraverso le rovine dell’antico Egitto, esattamente dove è nascosta la tomba del Re Tut sulle rive del fiume Nilo.

Il gioco in formato 3×5 è ricco di funzionalità e l’eroe di Pragmatic Play non smetterà mai di cercare ricchezze scintillanti, esattamente come i simboli Scatter che attivano la funzione bonus. La modalità Giri Gratis può essere acquistata in alcuni mercati specifici.

Durante la funzione bonus viene selezionato un simbolo casuale che si espande per tutta la durata dei Free Spin, pagando ovunque e garantendo vincite fantastiche.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro ultimo titolo di John Hunter. Il nostro esploratore sarà impegnato nella ricerca del grandioso tesoro di Re Tut.

“La serie John Hunter è stata un grande successo tra i fan di tutto il mondo e siamo molto entusiasti di continuare a raccontare le sue avventure mentre guida i giocatori verso ricchezze inimmaginabili”.

La gamma di slot online targata Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese.



Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi