Pragmatic Play lancia in Italia William Hill Cash Bonanza

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha stretto una partnership con William Hill per lanciare un’esclusiva versione di un suo grande successo, Cash Bonanza™.

William Hill pubblicherà in Italia, dove l’operatore si è già affermato come uno dei Brand leader, un’esclusiva versione della slot di successo Cash Bonanza.

Il titolo mantiene le caratteristiche molto popolari che hanno reso il gioco originale uno dei più amati dai fan.

Il gioco a tema frutta ricorda le Slot Machine più classiche: tra i simboli troveremo infatti angurie, arance, limoni, ciliegie e icone fortunate come il quadrifoglio, la stella, la campana.

La griglia composta da 6 rulli e 4 righe si trova all’interno di una cassaforte con banconote e monete sparse ovunque e offre fino a 262.144 combinazioni vincenti.

Fortemente apprezzato da giocatori e addetti ai lavori, Cash Bonanza™ ha ottenuto numerosi riconoscimenti sin dal suo rilascio e la versione personalizzata per William Hill sarà una preziosa aggiunta al portafoglio giochi dell’operatore.

Luca Mantegazza, Country Director Italy, ha dichiarato: “William Hill è un partner di livello internazionale molto importante per Pragmatic Play e siamo molto contenti di celebrare l’inizio della collaborazione in Italia creando un gioco personalizzato basato su una delle nostre slot più amate, Cash Bonanza. Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per portare valore aggiunto ai nostri Partners e per questo siamo entusiasti di lanciare questa esclusiva con William Hill”

Valerio Miccio, Head of Commercial per William Hill/888 Italia, ha dichiarato: “Cash Bonanza è una slot di grande successo, siamo particolarmente orgogliosi di avere una versione di questo classico dedicata al brand William Hill. Siamo molto contenti di offrire ai nostri giocatori un contenuto esclusivo, ci aspettiamo grandi cose dalla partnership con Pragmatic Play”

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli di slot al mese, oltre a fornire giochi di casinò dal vivo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

PressGiochi