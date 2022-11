Pragmatic Play lancia i dadi in Snake & Ladders Snake Eyes™

Pragmatic Play aggiunge un pizzico di adrenalina al classico gioco da tavolo in Snakes & Ladders Snake Eyes™.

Questo sequel del celebre gioco Snakes & Ladders Megadice™ si svolge su rulli 5×3 ed è caratterizzato dal ritorno di simboli noti come banane, gorilla e serpenti. A questi si aggiunge un moltiplicatore Wild sotto forma di dado, che sostituisce tutti i simboli del gioco tranne lo Scatter. Su ogni dado Wild posizionato possono comparire uno, due o tre simboli con l’importo del moltiplicatore.

Tre simboli bonus sbloccano l’accesso al round bonus, in cui i giocatori si arrampicano su un tabellone fatto di scale e serpenti e composto da 144 spazi con premi in denaro, simboli di banane che aumentano i premi sul tabellone oppure scorciatoie nascoste che fanno progredire il giocatore. Come nel famoso gioco da tavolo, le scale fanno avanzare i giocatori, mentre i serpenti li fanno retrocedere. L’obiettivo è ottenere il premio da 1000x alla fine del gioco.

Gli spostamenti si attivano con il lancio di due dadi. Vengono assegnati fino a 16 lanci se si posizionano cinque Scatter. Numeri corrispondenti sui dadi assegnano un ulteriore lancio. Sono necessari quattro dadi con gli stessi numeri per resettare il tabellone, consentire ai giocatori di intascare altri premi e provare di nuovo a raggiungere il traguardo.

Snakes & Ladders Snake Eyes™ segue le orme di recenti successi come Gems of Serengeti™, Sword of Ares™ e Big Bass Bonanza – Keeping It Reel™ che appartengono al catalogo pluripremiato di Pragmatic Play di oltre 250 titoli.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Sulla base del successo riscosso dai giochi precedenti, abbiamo integrato i meccanismi più amati dai fan presenti nell’originale e li abbiamo sviluppati ulteriormente, offrendo ai giocatori la possibilità di effettuare lanci extra di dadi e di riattivare l’intero gioco bonus. Questi elementi aggiunti massimizzano l’attrattiva del gioco sia per i nuovi che per i vecchi fan. Siamo sicuri che queste nuove funzioni consolideranno la popolarità del prodotto”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi