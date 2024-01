Pragmatic Play, Juicy Fruits Multihold in esclusiva su Scommettendo fino al 1 febbraio

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo, che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Scommettendo fino al 1 Febbraio.

Il divertimento con Juicy Fruits Multihold™ è garantito.

Sui rulli 5×5 tornano i simboli iconici della frutta, come kiwi, ciliegie e fragole. Questi devono formare una combinazione abbinata sulle 50 linee di pagamento del titolo per assegnare una vincita. Sui rulli può comparire anche un Wild, che può avere un moltiplicatore 2x o 3x. Questo può apparire in una varietà di dimensioni, fornendo un potenziale di vincita ancora maggiore.

Cosa aspettarsi:

Almeno tre scatter garantiscono sei giri gratuiti nel round bonus.

Presentando quattro tabelloni sbloccabili, i giocatori raccoglieranno gli scatter per aprire questi rulli aggiuntivi su cui giocare, e ogni tabellone sbloccato assegnerà anche giri aggiuntivi.

Gli scatter blu potenzieranno i wild in gioco, rendendoli più grandi e le loro dimensioni verranno copiate sui tavoli da gioco appena aperti, creando un crescendo di emozioni.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi