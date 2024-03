Pragmatic Play, Fire Portals in esclusiva su Admiralbet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su AdmiralBet fino al 22 Aprile.

Preparatevi a svelare il mistero che si cela fra le montagne in Fire Portals.

Sulla griglia di gioco 7×7 sono presenti simboli come pozioni, anelli e clessidre e per formare combinazioni vincenti, cinque o più di questi simboli si devono collegare orizzontalmente o verticalmente in qualsiasi giro.

In questo titolo e’ presente anche una funzione Tumble che rimuove queste combinazioni dal gioco, sostituendole con nuovi simboli dall’alto fino a quando non si formano ulteriori vincite.

Uno speciale Fire Portal Wild può apparire durante qualsiasi giro, sostituendo tutti i simboli tranne lo Scatter. Questi Wild appaiono come risultato di qualsiasi vincita che non ne contenga già una, apparendo in una posizione casuale all’interno dell’area di quella combinazione vincente.

Fire Portal Wilds inizia con un moltiplicatore x1 e ogni volta che fa parte di una vincita, il moltiplicatore aumenta di x1 e si sposta di posizione. Se due o più Wild fanno parte della stessa combinazione vincente, si uniscono e i loro moltiplicatori si sommano.

Cosa aspettarsi:

Colpire tre o più Scatter in un singolo giro attiverà un round bonus di giri gratuiti, con almeno 10 giocate gratuite per iniziare.

I Fire Portal Wilds sono persistenti durante il round bonus e rimangono sullo schermo fino alla fine del round.

Se i Fire Portal Wilds colpiscono durante il giro vincente che attiva il round bonus, anch’essi rimarranno sullo schermo fino al termine del round.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

