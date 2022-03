Pragmatic Play è disponibile su Slots del Sol in Paraguay

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, è già disponibile sulla piattaforma paraguaiana Slots del Sol.

I clienti del casinò online possono ora godersi l’amata raccolta di slot di Pragmatic Play, tra cui le nuove arrivate QueenieTM e Wild Beach PartyTM, i prossimi prodotti di punta di Rainbow GoldTM e i titoli preferiti dai fan di John Hunter.

In più, Slots del Sol avrà accesso anche alla gamma completa dei titoli di Live Casino e Sport Virtuali del provider, compresi i classici come Blackjack e Baccarat, e il fiore all’occhiello Sweet Bonanza Candyland, che unisce una slot conosciuta con un gioco di Live Casino all’avanguardia.

È il partner più recente di Pragmatic Play in America Latina, dove continua a espandersi a un ritmo notevole. Negli ultimi mesi ha esteso il suo raggio d’azione in tutto il continente grazie a partnership importanti con vari operatori in tutti i settori verticali.

Victor Arias, VP of Latin American Operations a Pragmatic Play, ha detto: “Slots del Sol rappresenta per noi un partner importante per consolidare la nostra presenza in Paraguay e siamo molto felici di portare tre delle nostre gamme di prodotti sulla loro piattaforma. La nostra vasta offerta di contenuti ci permette di distinguerci come provider leader e non vediamo l’ora di crescere insieme”.

Camilo Saravia di Slots del Sol ha detto: “L’approccio multi-prodotto di Pragmatic Play è stato integrato rapidamente con una singola API e in brevissimo tempo abbiamo reso disponibile un’offerta di contenuti leader del mercato. Si tratta di un enorme vantaggio per noi e stiamo lavorando a stretto contatto con Pragmatic Play per raggiungere insieme nuove vette.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi