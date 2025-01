Pragmatic Play diventa sponsor ufficiale del team MotoGP Aprilia Racing

Pragmatic Play, un fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, entra nella corsia veloce del motorsport diventando lo sponsor principale del team MotoGP Aprilia Racing per la stagione 2025. La

La sponsorizzazione vedrà il principale fornitore apparire in modo prominente sulle moto, sull’abbigliamento e su altri asset promozionali del team Aprilia Racing durante la prossima stagione MotoGP, con la prima gara che inizierà il 2 marzo.

Aprilia Racing, il team di fabbrica europeo di maggior successo nel Campionato del Mondo FIM Grand Prix, punta a partire forte con i suoi piloti, Marco Bezzecchi e l’attuale Campione del Mondo Jorge Martín.

La partnership con Aprilia Racing avvicina Pragmatic Play a milioni di fan in tutto il mondo. Segna anche la seconda sponsorizzazione di alto profilo del fornitore pluripremiato negli ultimi mesi, dopo un accordo con l’iconico festival musicale Tomorrowland Brasil alla fine dello scorso anno, una prima nel settore iGaming.

Come sponsor principale di Aprilia Racing, Pragmatic Play non solo espande la sua portata verso nuovi pubblici a livello globale, ma si prepara anche a offrire ai fan esperienze uniche e immersive sia in pista che fuori.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Con il suo ricco pedigree nelle corse, la sua spinta incessante verso il successo e la passione per l’intrattenimento, Aprilia Racing è il partner ideale per Pragmatic Play. Siamo entusiasti di annunciare questa sponsorizzazione e non vediamo l’ora di elevare l’esperienza per i fan di tutto il mondo”.

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici di accogliere un nuovo partner del calibro di Pragmatic Play. Questa partnership rappresenta l’unione di due aziende che condividono i valori di innovazione, passione e ricerca dell’eccellenza. L’obiettivo è costruire una collaborazione basata sulla fiducia, sull’innovazione e su una visione condivisa nel medio-lungo termine”.

PressGiochi