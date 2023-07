Pragmatic Play continua l’espansione in Latam con Jugamax

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, continua la sua espansione nel mercato latino-americano dopo il passaggio a JugaMax, un operatore con sede in Paraguay.

Un numero ancora maggiore di giocatori della regione potrà ora accedere all’ampio portafoglio di slot del provider, che comprende titoli di recente pubblicazione come Jane Hunter and the Mask of Montezuma™ e Gods of Giza™, oltre a premiati preferiti come Gates of Olympus™.

La partnership include anche la vasta offerta di casinò dal vivo di Pragmatic Play, con esperienze innovative come Mega Wheel, Boom City e Sweet Bonanza CandyLand™.

Inoltre, la base di giocatori di JugaMax potrà godere dell’offerta di emozionanti prodotti di Pragmatic Play per gli sport virtuali, tra cui il calcio e le corse di cavalli con dettagliati rendering 3D per un gioco davvero coinvolgente.

L’accordo è uno dei numerosi accordi di successo conclusi di recente da Pragmatic Play in America Latina; il provider ha infatti recentemente iniziato a collaborare con operatori quali Salsa Technology e SL7, al fine di rafforzare ulteriormente la propria posizione in un mercato chiave.

Victor Arias, vicepresidente delle operazioni in America Latina di ARRISE che gestisce Pragmatic Play, ha dichiarato: “Pragmatic Play è lieta di annunciare JugaMax come suo ultimo partner nel mercato LatAm, un altro passo importante per la società nella sua continua espansione.

“Un numero ancora maggiore di giocatori nella regione potrà godere dei suoi tre vertical più importanti e con esperienze così coinvolgenti, titoli entusiasmanti e contenuti di alta qualità da scoprire, siamo certi che questa sarà un’altra partnership di successo”.

Pablo Bergesio, presidente di JugaMax, ha dichiarato: “Pragmatic Play è indubbiamente uno dei principali fornitori di contenuti del settore, quindi siamo entusiasti di poter portare i loro giochi ai nostri giocatori”.

“Molti clienti del mercato latino-americano conoscono e apprezzano molto le rinomate offerte di Pragmatic Play, per questo siamo entusiasti di poterle portare a un pubblico ancora più ampio”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuove slot al mese, e realizza anche giochi per casino live, virtual sport e giochi di Bingo, che fanno parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

