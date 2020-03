Pragmatic Play conferma l’interesse del mercato per Golden Beauty

A due settimane dal lancio, anche la slot Golden Beauty ha riscosso un buon riscontro tra gli operatori.

Vasi d’oro, spille color rubino e fiori delicati sono i protagonisti di questa nuova slot firmata Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming anche per il mercato italiano.

Un design accattivante per la video slot in formato 4×5 con ben 75 linee di pagamento con fiori di loto dorati che si trasformano in Wild ogni 10 giri! Il giocatore può scegliere la volatilità più consona al proprio gioco nell’opzione Giri Gratis, sfruttando un massimo di 15 Wild totali. Tre simboli Bonus attivano il round Free Spin in qualsiasi posizione.

Con il suo gameplay semplice e le immagini di qualità superiore, la mistica imperatrice di Golden Beauty accompagna i giocatori in un tour coinvolgente in Estremo Oriente, senza tralasciare premi fantastici.

Golden Beauty è il titolo più recente che si unisce alla pluripremiata collezione di slot di Pragmatic Play, come Mustang Gold, Super7s, e il favorito dai fan Wolf Gold.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi