Pragmatic Play cerca il pentolone d’oro in Clover Gold™

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, si spinge fino alla fine dell’arcobaleno per trovare il pentolone d’oro nella sua ultima uscita Clover Gold™.

Clover Gold™ è un titolo 5×3 pieno di funghi, birra e folletti che devono formare combinazioni corrispondenti sulle 20 linee di pagamento per assegnare una vincita. Inoltre, sono presenti icone di trifoglio con premio in denaro immediato che devono essere accumulate per finire sul rullo cinque e assegnare il premio.

Questi simboli Collect possono finire sui rulli con funzioni aggiuntive che possono attivare una serie di modificatori, tra cui la possibilità di aggiungere denaro ai trifogli prima di riscuotere la vincita, moltiplicare le vittorie, espandere il numero di trifogli e innescare un respin.

Sono necessari tre scatter per lanciare il round di giri gratuiti, di cui 8 sono inizialmente sbloccati dal giocatore. Nella parte superiore del tavolo di gioco si trova un contatore progressivo diviso in tre sezioni, la presenza di quattro simboli Collect riempirà una sezione di questo contatore sbloccando otto giri gratuiti aggiuntivi e un moltiplicatore crescente che verrà aggiunto a tutte le vincite ottenute.

L’uscita di Clover Gold’s™ segue le orme dei recenti successi ottenuti da Eye of Cleopatra™, Chicken Chase™ e Drill That Gold™ che sono parte di una raccolta di oltre 200 titoli nel premiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Clover Gold™ si baserà sul tema preferito dai fan, quello dei folletti, presentando al contempo funzioni di realtà aumentata che sono già state accolte positivamente in tutto il nostro portfolio. Il nostro brillante team ha creato un gioco divertente, colorato e coinvolgente che ha la capacità di premiare i nostri giocatori con un’enorme vincita massima di 5.000x. Siamo tutti entusiasti di vedere il riscontro che Clover Gold™ riceverà dopo la sua uscita”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a sei nuovi titoli di slot al mese al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

