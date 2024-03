Pragmatic Play amplia l’offerta di tavoli in lingua italiana con Blackjack Italia Tricolore

Pragmatic Play, provider leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato il suo primo prodotto di Blackjack in lingua italiana, Blackjack Italia Tricolore. Con tre nuovi tavoli premium di Blackjack

Pragmatic Play, provider leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato il suo primo prodotto di Blackjack in lingua italiana, Blackjack Italia Tricolore.

Con tre nuovi tavoli premium di Blackjack a 7 posti, realizzati appositamente per il mercato italiano, Blackjack Italia Tricolore include tutte le caratteristiche più popolari del tradizionale gioco di Live Casino, come le side bets, la funzionalità di chat, il gioca dietro e le decisioni anticipate.

Trasmesso in diretta con una visione immersiva in 4K, Blackjack Italia Tricolore è gestito completatamene in lingua italiana da croupier esperti, in linea con l’impegno di Pragmatic Play nell’ offrire contenuti localizzati all’interno del Live Casino.

I nuovi tavoli di blackjack si aggiungono ad una serie di iniziative dedicate al mercato italiano come promozioni esclusive e tavoli dedicati, testimoniando il grande lavoro di Pragmatic Play nell’offrire contenuti localizzati nel Live Casino.

Luca Mantegazza, Country Director (Italy) di ARRISE powering Pragmatic Play, ha dichiarato: “Pragmatic Play è determinata nel dare sempre più spazio a nuove opportunità di gioco nel Live Casino, offrendo contenuti originali e altamente localizzati che coinvolgano i giocatori nei principali mercati regolamentati. Blackjack Italia Tricolore è una nuova importantissima aggiunta al portfolio del Live Casino di Pragmatic Play ed è solo la prima delle novità previste previste per il 2024”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

