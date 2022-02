Pragmatic Play aggiunge una gustosa sorpresa alla sua offerta di casinò live con Sweet Bonanza Candyland

Pragmatic Play lancia Sweet Bonanza Candyland in Italia.

Pragmatic Play, Provider leader nell’industria dell’iGaming, ha lanciato anche in Italia il suo popolarissimo e attesissimo Game Show Sweet Bonanza Candyland in pre release con gli operatori StarCasino, WinCasino, PlanetWin365 e Betflag.

Sweet Bonanza Candyland è un game show in stile Ruota della Fortuna, trasmesso da un nuovissimo studio appositamente costruito che combina elementi reali e realtà virtuale, offrendo un’esperienza unica e davvero coinvolgente.

Già presente su vari mercati regolamentati, il prodotto è stato accolto, da subito, molto bene dai fan di tutto il mondo. Nelle ultime settimane ha già mostrato incredibili vincite con moltiplicatori oltre 3.000 volte la puntata del giocatore, evidenziando il fenomenale potenziale di vincita, con Sweet Bonanza Candyland che ha pagato più di 680.000€ su un singolo giro.

La ruota contiene sei posizioni di puntata separate, tre delle quali sono numeri che premiano con un moltiplicatore di vincita fisso, se il giocatore sceglie correttamente la selezione vincente, di 1x, 2x, o 5x, oltre a tre giochi bonus.

Sweet Spins è il gioco bonus principale e premia i partecipanti con 10 FREE SPINS che utilizzano la stessa meccanica della slot Sweet Bonanza™, giocati dal vivo su un maxi schermo, dove i giocatori possono effettuare enormi vincite. Candy Drop è una funzione Bonus con moltiplicatore separato, giocato su un labirinto virtuale a muro stile ‘plinko’. In questa modalità, la Candy Ball selezionata dai giocatori raccoglierà moltiplicatori generati in maniera casuale sul muro, prima di pagare le vincite raccolte alla fine del round.

Sweet Bonanza Candyland presenta anche la funzione Sugar Bomb, dove un moltiplicatore casuale fino a 10x cadrà e attiverà un Respin. Se un giocatore seleziona la Sugar Bomb Booster, il moltiplicatore assegnato raddoppierà fino a 20x. La Sugar Bomb è lo stesso simbolo presente come moltiplicatore nella slot, evidenziando come il gioco offra un’esperienza familiare per coloro che adorano Sweet Bonanza™.

Ancora, nella slot è possibile provare la Bubble Surprise, dove i giocatori raccoglieranno casualmente una delle tante caramelle avvolte nelle bolle. I giocatori avranno l’opportunità di vincere premi con moltiplicatori di 5x, 10x, 25x, oltre la possibilità di qualificarsi per uno dei giochi bonus come il Candy Drop o il Sweet Spins.

Dotato di illuminazione dinamica, colori brillanti, animazioni e suoni che si fondono, questo game show offre un’esperienza di gioco unica. In mezzo a una miriade di altri titoli di Live Casino con tavoli rossi e verdi e croupier professionisti, Sweet Bonanza Candyland rappresenta quell’innovazione che serviva per dare una sferzata decisa al Live Casino di Pragmatic Play.

Disponibile 24/7, con streaming a bassa latenza e funzionalità auto-play, Sweet Bonanza Candyland contiene tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un titolo di Pragmatic Play del Casinò dal Vivo.

Sweet Bonanza Candyland è l’ultima novità del portafoglio live di Pragmatic Play, dopo il rilascio di Mega Roulette ed insieme ad altri successi come Andar Bahar e Mega Wheel.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Sweet Bonanza è uno dei nostri giochi di slot più famosi e siamo entusiasti di annunciare che lo abbiamo portato nei nostri studi di Live Casino con il lancio di Sweet Bonanza Candyland. Crediamo veramente che questo titolo offrirà un ottimo potenziale di cross-selling agli operatori vista l’importanza del gioco sia nella categoria Live Casino che in quella delle Slot Machine Online. Si tratta di un’aggiunta davvero unica che mostra l’ambizione di Pragmatic Play, mentre continuiamo il nostro viaggio per diventare il principale fornitore multi-prodotto del settore”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, mentre fornisce giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi