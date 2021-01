Prada Cup 2021. American Magic favorita a 2.50

È cominciata nella notte la Prada Cup 2021, il torneo di selezione che, oltre ad assegnare l’omonimo trofeo, stabilirà anche il nome dell’avversario di Emirates Team New Zealand nel Match dell’America’s Cup 2021. L’avventura non è iniziata bene per Luna Rossa, sconfitta dai britannici di Ineos UK che hanno battuto anche gli statunitensi di American Magic, i grandi favoriti del torneo.

Con due vittorie nella prima giornata, gli inglesi si sono rivelati una grande sorpresa conquistando la testa provvisoria della classifica. Chi è il team favorito per la vittoria finale della Prada Cup? Sul tabellone di Sisal Matchpoint si può scommettere sulla competizione e, nonostante la sconfitta, i bookie di Sisal continuano a favorire American Magic, la cui vittoria è proposta a 2.50, anche se in salita rispetto all’ 1.80 di inizio torneo.

Ineos, protagonista della prima giornata di regate con due vittorie, scala posizioni e si porta a un passo dagli americani, a 2.75 rispetto a quota 6.00 dell’apertura. Calano invece le chance di Luna Rossa, la cui vittoria è data a 3.00 rispetto al 2.50 iniziale.

