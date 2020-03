Polonia, il Governo sollecitato a ridurre le tasse per il settore del gioco

Il governo polacco è stato invitato dai bookmaker a ridurre temporaneamente le tasse sul gioco d’azzardo e sulla lotteria per contribuire a salvare migliaia di posti di lavoro nel settore in quanto la pandemia globale di coronavirus colpisce la nazione. A causa delle misure di blocco, la Bookmakers Companies Association afferma che attualmente ci sono circa 1.500 negozi di scommesse che sono chiusi in tutto il paese, che impiegano circa 5.000 persone in totale. L’Associazione ha richiesto un intervento del governo per la riduzione delle tasse sul gioco d’azzardo e sulla lotteria dal 12% al 10% – solo durante la pandemia in corso. È stato proposto un periodo minimo da marzo a settembre, sebbene tale periodo possa essere esteso a seconda della misura in cui il virus continua a influenzare l’economia polacca. Secondo Gambling Insider, c’è “un calo stimato dell’attività di gioco d’azzardo intorno al 60%”, con il timore di un calo ancora maggiore se le misure di isolamento continuano. Nel frattempo, l’Associazione ha anche richiesto il pagamento delle suddette imposte da ritardare fino a settembre 2020.

PressGiochi