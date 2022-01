Polizia, Relazione 2020 in Parlamento: confermato interesse della criminalità nel settore del gioco d’azzardo

In questi giorni è stata presentata in Parlamento la Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata relativa all’anno 2020. La

La relazione conferma “l’interesse dei sodalizi verso il settore del gioco e delle scommesse, quello sanitario e della green economy, nonché verso il ciclo dei rifiuti…

Caratterizzata da un notevole grado di resilienza, cosa nostra ha continuato ad operare, oltre che nei tradizionali ambiti illeciti, quali il traffico di sostanze stupefacenti, il gioco on line, il racket delle estorsioni ed il contrabbando di idrocarburi, anche nei settori immobiliare, dei trasporti, delle assicurazioni, della ristorazione e dell’abbigliamento.

Per quanto riguarda la criminalità cinese – si legge – è rappresentata da organizzazioni strutturate, affiancate da formazioni delinquenziali espressione di banditismo giovanile, che tendono ad esercitare il controllo del territorio con metodi violenti, intimidatori ed omertosi non dissimili da quelli riconducibili ai sodalizi di tipo mafioso In particolare le bande giovanili, censite in talune aree urbane del Nord (ad esempio a Milano e Torino) e del Centro Italia (Prato), si evidenziano per la consumazione di significative attività delittuose, per lo più all’indirizzo dei propri connazionali. Tali aggregazioni sono composte sia da cinopopolari appartenenti alla c.d. seconda generazione, sia da giovani immigrati scarsamente integrati, che si rendono responabili di reati contro il patrimonio, gravi delitti contro la persona, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gestione del gioco d’azzardo”.

