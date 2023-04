Poker News: Maratona Freeroll su Casino.Superscommesse, a Pasqua 5 tornei gratis

Il poker online è in continua crescita tanto che ormai la maggior parte degli operatori lo propone all’interno della propria offerta. Sempre più utenti, inoltre, scelgono di giocare comodamente da casa piuttosto che recarsi in un casinò reale. Nemmeno a dirlo la modalità più in voga è quella dei tornei freeroll, competizioni multiplayer che mettono in palio un montepremi in denaro reale senza dover pagare la quota d’iscrizione (buy-in). Il formato piace perché permette anche ai giocatori alle prime armi di cimentarsi con il poker online senza incorrere in esborsi di denaro e, contemporaneamente, perfezionare le proprie tecniche di gioco.

CASINO.SUPERSCOMMESSE PRESENTA EASTER FREEROLL, LA MARATONA DI PASQUA

Per soddisfare la crescente richiesta di tornei di poker freeroll il sito Casino.Superscommesse ha da tempo avviato partnership con diversi leader del settore come Pokerstars, 888Poker, PartyPoker e Snai. Attraverso queste collaborazioni il sito propone settimanalmente diversi tornei freeroll esclusivi e riservati ai propri utenti.

Nel periodo pasquale i tornei saranno ancora più numerosi grazie all’iniziativa “Easter Freeroll”, una “maratona” di 5 tornei racchiusi in 6 giorni che vedrà protagonisti gli operatori Pokerstars, Snai, 888poker, PartyPoker e Vincitu.

MARATONA EASTER FREEROLL CASINO.SUPERSCOMMESSE, TUTTI I DETTAGLI

L’iniziativa prenderà il via giovedì 6 aprile per concludersi martedì 11. Nei sei giorni della Maratona saranno in programma 5 tornei gratuiti la cui partecipazione è subordinata all’inserimento di una password, ottenibile sul sito Casino.Superscommesse. Il programma prevede:

6 aprile ore 21:00 – Torneo freeroll 888 con 200€ di montepremi garantito

7 aprile ore 21:00 – Torneo freeroll PartyPoker con 500€ di montepremi garantito

8 aprile ore 21:00 – Torneo freeroll Vincitu con 250€ di montepremi garantito

9 aprile ore 21:00 – Torneo Pokerstars con 1000€ di montepremi garantito

11 aprile ore 21:00 – Torneo Snai con 500€ di montepremi garantito

PressGiochi