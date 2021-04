Playtech lancia il marchio online del Casinò Lugano

Playtech ha stretto una nuova partnership con l’operatore svizzero Casinò Lugano SA per lanciare i suoi prodotti attraverso il marchio online Swiss4Win del casinò. L’accordo pluriennale vede Casinò Lugano diventare il primo operatore nella regione italo-svizzera ad andare online con il sistema di gestione delle informazioni di Playtech, il casinò e i contenuti del casinò dal vivo. Al casinò è stata concessa una licenza di igaming per la Svizzera nell’aprile 2020, dopo che il paese ha iniziato a utilizzare le licenze nel 2019.

“La continua crescita e sviluppo del mercato dei casinò online in Svizzera negli ultimi anni la rende un’area di crescita entusiasmante per la nostra offerta di casinò e casinò dal vivo. Live Casino è un prodotto verticale chiave per Playtech e non vediamo l’ora di lavorare con Casinò Lugano per fornire la nostra piattaforma IMS omnicanale basata sui dati che può aiutare a guidare la crescita del mercato online”, ha spiegato Shimon Akad, direttore operativo di Playtech.

Gianmaria Frapolli, amministratore delegato e consigliere di amministrazione di Casinò Lugano SA, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Playtech e portare il successo di Casinò Lugano nel mercato online. Il software e la competenza leader del settore di Playtech aiuteranno a offrire ai nostri clienti un’esperienza di casinò online sostenibile e innovativa quando entreremo nel mercato online”.

PressGiochi