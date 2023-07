“Play Your Date”: arriva il nuovo gioco online a partire dal 17 luglio

La data di estrazione del primo concorso del gioco numerico a totalizzatore nazionale, con raccolta solo a distanza, denominato “Play Your Date” è fissata il 17 luglio 2023, alle ore

La data di estrazione del primo concorso del gioco numerico a totalizzatore nazionale, con raccolta solo a distanza, denominato “Play Your Date” è fissata il 17 luglio 2023, alle ore 20:30, con apertura della relativa raccolta alle ore 13:00. Il gioco avrà una durata sperimentale di un anno con estrazioni giornaliere.

Lo comunica oggi l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli nella determinazione direttoriale a firma del direttore ai giochi Mario Lollobrigida.

Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso, una data, composta da giorno, mese e anno attraverso la scelta di due numeri sul portale dedicato. Il primo dovrà essere selezionato da una serie continua di numeri che vanno da 1 a 365, tale cifra indicherà il relativo giorno dell’anno e conseguentemente il mese (ad esempio se dovesse essere estratto il 49 sarà equivalente al 18 febbraio). La seconda cifra servirà per stabilire l’anno e sarà scelto tra una serie continua di numeri compresa tra 0 (zero) e 99 (novantanove). I due numeri che verranno estratti identificheranno la data relativa alla combinazione di gioco vincente. Le possibili combinazioni di gioco sono 36.500. L’importo della giocata minima è di 50 centesimi, mentre la massima è fissata a 20 euro.

Le categorie di premi si distinguono in premi a punteggio e in premi a vincita immediata. Per quanto riguarda i premi a punteggio quelli di prima categoria sono rivolti a coloro che indovinano l’intera combinazione. I premi di seconda categoria riguardano le giocate che indovinano il primo numero, ovvero il giorno e il mese. Infine, di terza categoria è la giocata che contiene il numero esatto riferito all’anno.

