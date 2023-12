Planetwin365.news rinnova con “Operazione Nostalgia”: via alle vendite dei biglietti per il Raduno 2024

Prosegue la collaborazione tra il portale di informazione sportiva e la storica community: per la stagione 2024 scendono in campo anche TicketOne e il circuito PlanetPay365 dove è possibile acquistare l’ingresso per l’appuntamento in programma a Salerno l’8 giugno. In arrivo anche nuove iniziative editoriali e di engagement dedicate ai tifosi e un secondo Raduno.

Dopo un anno di intensa collaborazione, proseguirà anche nel 2024 l’avventura di Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment-SKS365 Group, al fianco di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Un sodalizio iniziato un anno fa e culminato con il raduno di ON a Ferrara, dello scorso giugno, in una memorabile giornata di sport e passione per il calcio.

Le due realtà porteranno avanti il percorso condiviso, orientato all’intrattenimento, all’informazione e all’engagement dei tifosi, in vista del primo grande appuntamento previsto l’8 giugno 2024 a Salerno, luogo scelto per il primo Raduno di Operazione Nostalgia del 2024. Un evento per il quale è già possibile acquistare i biglietti: su TicketOne, ticketing partner ufficiale dei Raduni 2024, sono infatti aperte le vendite per la giornata in programma allo Stadio Arechi, a cui si affianca l’ulteriore canale sul territorio dei punti vendita targati PlanetPay365, la piattaforma per i servizi a valore aggiunto di Planet Entertainment. Contestualmente è stato ufficializzato il primo giocatore che prenderà parte al Raduno di Salerno: si tratta di Luca Fusco, recordman di presenze in campionato con la maglia della Salernitana.

In attesa del Raduno, ulteriori attività e iniziative sono in preparazione per avvicinare ancora di più i tifosi ai grandi protagonisti del calcio, attraverso nuove iniziative di brand activation all’insegna della passione sportiva e dell’intrattenimento. Ospiti e contenuti speciali dedicati agli appassionati di calcio animeranno tutta la stagione di ON e Planetwin365.news fino ad arrivare alla grande novità del 2024: alla prima tappa di giugno a Salerno, infatti, farà seguito un nuovo Raduno per regalare ancora più emozioni ai tifosi.

PressGiochi