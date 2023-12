Pisa, approvato odg su contrasto al gioco patologico

Il consiglio comunale di Pisa ha approvato alcune proposte su prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo arrivate dal gruppo de La città delle persone.

“Non esiste una vera legge organica che regoli il gioco d’azzardo – affermano i consiglieri Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce nell’illustrare l’ordine del giorno che hanno presentato in Consiglio durante la seduta sul Bilancio – e, anche per questo, gli enti locali non possono sottrarsi a un’azione incisiva di sensibilizzazione e di contrasto di un fenomeno molto pericoloso. Basti pensare che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 10,4% degli studenti italiani tra i 14 e i 17 anni è da considerarsi giocatore problematico.

Da qui nasce il nostro ordine del giorno, con cui abbiamo chiesto alla giunta di lavorare a impegni precisi: promuovere consapevolezza, realizzando campagne di sensibilizzazione

sul territorio per informare sui rischi associati al gioco d’azzardo utilizzando tutti i canali disponibili, tra cui mezzi di comunicazione tradizionali e digitali; sostenere la campagna “Mettiamoci in gioco” per garantire il massimo coinvolgimento della comunità locale e agire in rete con altre istituzioni e associazioni; potenziare i servizi di prevenzione, incrementando gli sforzi per offrire servizi di prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo, con particolare riguardo alle situazioni di maggiore fragilità; coinvolgere le istituzioni educative promuovendo una maggiore consapevolezza tra i giovani; stimolare la partecipazione attiva dei cittadini

nelle iniziative di prevenzione, coinvolgendo le comunità locali. Siamo sodisfatti – concludono i consiglieri – che il Consiglio abbia approvato queste proposte e questi indirizzi di impegno verso l’Amministrazione”.

PressGiochi