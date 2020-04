Piemonte. A Premosello Chiovenda vietata la vendita di Gratta e Vinci su ordine del Sindaco

Ieri, a Premosello Chiovenda, comune della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, sono entrate in vigore due nuove ordnanze: chiusi i cimiteri di Cuzzago e Premosello; vietata la vendita di Gratta e Vinci, in quanto molte persone stazionavano davanti ai punti vendita.

Il Sindaco Giuseppe Monti, ha dichiarato: “Si è vietata la vendita dei Gratta e Vinci su tutto il territorio comunale, situazione che faceva si che persone si fermavano al di fuori della tabaccheria a grattare per vedere eventuali vincite e talvolta uscivano di casa per tale irrilevante motivazione, ritengo che in questo momento abbiamo altre situazioni a cui pensare”.

