Perugia. Gdf intensifica i controlli, anche sulla presenza delle slot machine

A seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari interforze nell’area della stazione di Fontivegge, al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, degrado urbano, immigrazione clandestina, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.

In particolare, sono stati verificati anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati. Durante questi controlli, è stato posto particolare attenzione all’osservanza delle normative previste dal T.U.L.P.S., in particolare quelle riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, la somministrazione di alimenti e bevande, e l’installazione e l’uso delle slot machine, che sono state attentamente verificate per garantire il rispetto delle normative.

L’attività di prevenzione, attuata sotto il coordinamento tecnico operativo della Questura, ha visto l’impiego del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Perugia, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche. Questi ultimi hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone del quartiere di Fontivegge, tra cui via Campo di Marte, via Settevalli, via Ettore Ricci, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio.

Gli operatori impiegati hanno anche effettuato dei controlli nei parcheggi del Centro Commerciale l’Ottagono e negli spazi comuni di alcuni immobili in via del Macello e in via Mario Angeloni, dove erano state segnalate situazioni di degrado urbano.

Durante il servizio sono stati effettuati anche diversi posti di controllo, utili per monitorare gli spostamenti all’interno del quartiere e per sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di Polizia.

L’attività di prevenzione e contrasto ha portato complessivamente all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di oltre 100 veicoli. L’intensificazione dei controlli interforze proseguirà anche nelle prossime settimane.

