Lorenzo Musicco, il ricordo di Sapar

Un grave lutto ha colpito il mondo dell’automatico ed in generale il mondo del gioco pubblico italiano. Si è infatti spento Lorenzo Musicco indimenticato ed indimenticabile presidente della Sapar per circa 20 anni.

Personaggio riservato ma di grande competenza, Musicco è stato parte determinante della storia dell’automatico italiano. Le sue battaglie per dare la giusta dignità al settore fanno parte della storia del gioco pubblico in Italia, come quella che permise l’approvazione della legge 425/95 che diede vita al rilascio di premi attraverso gli apparecchi.

Musicco ha contribuito in maniera fondamentale al passaggio dal medioevo alla modernità per quanto riguarda gli apparecchi da intrattenimento. In tal senso come non ricordare “PER NON DIMENTICARE”, il libro da lui voluto per risvegliare nella memoria delle istituzioni i primi anni 2000 che videro la nascita della grande stagione delle newslot.

Anche negli ultimi anni, in qualità di presidente onorario della Sapar, non aveva mai smesso di essere al fianco delle piccole e medie imprese da lui messe sempre al centro dell’attività dell’associazione.

Il presidente Domenico Distante, i vice presidenti, i consiglieri, il segretario nazionale, la segretria e tutti i soci Sapar si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Lorenzo Musicco.

Anche la redazione di PressGiochi esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Lorenzo Musicco.

PressGiochi