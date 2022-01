Per 888 un 2021 da record

La crescita dei ricavi del 14% a 972 milioni di dollari (2020: 850 milioni di dollari) nell’ultimo anno è stata annunciata con grande soddisfazione da parte di 888 Holdings plc, sebbene ciò coincida curiosamente col raggiungimento del valore minimo delle proprie azioni, quotate al FTSE 250 di Londra, negli ultimi 12 mesi.

Analizzando nel dettaglio il risultato annuale, i ricavi B2B sono aumentati dell’8% a $ 38 milioni (2020: $ 35 milioni), con le prestazioni B2C in aumento del 15% a $ 934 milioni (2020: $ 814 milioni).

La transazione William Hill International da 2,2 miliardi di dollari, che prevede di finalizzare nel secondo trimestre, l’ampliamento della presenza negli Stati Uniti, anche con il lancio di SI Sportbook, e la vendita della divisione bingo per aumentare l’attenzione sui canali B2C e USA, oltre all’incremento costante della strategia di leadership di prodotto e di espansione nei mercati regolamentati, sono gli elementi basilari di una performance forse inattesa in queste proporzioni.

E questo nonostante un ultimo trimestre in discesa: le entrate di B2C sono diminuite del 17% a $ 205 milioni (2020: $ 247 milioni), mentre il comparto B2B è aumentato del 10% a $ 9 milioni (2020: $ 8 milioni).

Nel complesso, le ottime performance nel Regno Unito, in Italia, in Romania e in Portogallo sono state mitigate da un calo dei ricavi (-16% a 214 milioni di dollari – 2020: 255 milioni di dollari), dovuto anche al ritiro dal mercato olandese a causa delle norme troppo stringenti che sono state introdotte per disciplinare il nascente mercato online, nonché ai risultati tutt’altro che positivi riportati dalla gestione del gioco online in Germania.

