Parlati (ACMI): “Per il riordino dei giochi, la Conferenza Unificata ascolti anche il contributo del settore”

E’ paradossale fare interventi distinti per le due parti del settore che sono l’offerta online e fisica. La stella cometa deve essere la tutela del consumatore che non si ottiene con interventi divisivi. Proiettati nel futuro dimentichiamo il passato: facciamo questa attività da venti anni e questo settore lo abbiamo fatto noi che abbiamo insegnato tutto ai concessionari che sono arrivati dopo. Il mercato è fatto da piccole imprese che hanno creduto in un progetto e investito tanto.

Le piccole e medie imprese hanno creato il settore bonificando nel tempo il territorio: ora vogliamo dire la nostra.

L’arretramento sul territorio del gioco legale non fa altro che aprire praterie al gioco illegale. Spero che questo grido di allarme lanciato oggi arrivi a chi di dovere e spero che in futuro si arrivi a parlare di una Conferenza Unificata tra Stato-Regioni e settore. Noi facciamo parte del sistema, dobbiamo essere coinvolti”.

Lo ha dichiarato Gennaro Parlati di Acmi partecipando al convegno alla Camera dei Deputati dal titolo GIOCO: UN SOLO MERCATO, UN SOLO RIORDINO.

