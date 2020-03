Paola Maia è la nuova Country Manager Italia per il gruppo Leovegas

Dopo aver contribuito per quasi dieci anni alla crescita e all’espansione sul mercato italiano, Paola Maia diventa Country Manager Italia della società svedese di gambling

Paola Maia è la nuova Country Manager Italia di LeoVegas, azienda svedese leader nel settore del gioco online. Occupandosi di capitalizzare al meglio gli investimenti degli ultimi anni, Paola Maia subentra a Niklas Lindahl che va a ricoprire la figura di Head of MGA Markets (Canada, Giappone, India, Norvegia, Finlandia e Brasile).

Il suo compito sarà quello di gestire i rapporti tra l’headquarter svedese e l’Italia, cogliendo le opportunità sul mercato locale e raggiungendo obiettivi di crescita. Sfruttando la sua esperienza già maturata nella stessa azienda, Paola Maia sarà in grado di sviluppare strategie che andranno a lavorare sull’innovazione e sulla tecnologia della piattaforma, oltre che implementare le attività legate a CRM, marketing, SEO support e molto altro. Rafforzando il posizionamento di LeoVegas come Digital Entertainment Company, svolgerà un importante ruolo decisionale in ottica di prodotto, occupandosi di attività di integrazione sulla piattaforma, avvalorando l’importanza che la customer experience e il gioco responsabile hanno per l’azienda.

Prima di diventare Country Manager Italia di LeoVegas, Paola Maia ha ricoperto il ruolo di Senior Business Project Manager per 7 anni in Winga, dove è stata la principale referente e coordinatrice di tutte le attività legate alla gestione e miglioramento del prodotto, responsabile per le nuove integrazioni di prodotti/servizi e per tutti gli aspetti legati alla compliance e ai rapporti con ADM. Nel corso della sua esperienza si è occupata anche del rebranding del sito web, della progettazione e dello sviluppo del data warehouse interno, dell’integrazione e della manutenzione delle nuove piattaforme di pagamento online. Non solo, dall’acquisizione di Winga da parte di LeoVegas, Paola Maia ha ricoperto un duplice ruolo, CRM/Retention e Product management per il mercato italiano, ed allo stesso tempo ha continuato il suo ruolo di Project Manager per il gruppo a livello internazionale, seguendo in particolare gli sviluppi per l’ingresso di LeoVegas sul mercato spagnolo. Più di recente, lavorando a stretto contatto con Niklas Lindahl, ex Country Manager dell’azienda, ha ricoperto il ruolo di Manager of Operations lavorando sulla crescita di LeoVegas Italia sul mercato.

“Essere alla guida di LeoVegas Italia è per me il traguardo di un lungo percorso che ho iniziato nove anni fa. Questo nuovo inizio rappresenta per me una nuova sfida professionale” ha commentato Paola Maia. “Sono salita a bordo di quest’azienda, praticamente alla sua nascita, l’ho vista crescere sempre più e sono felice di aver contribuito per quasi dieci anni alla sua espansione sul mercato. Continuerò a sfruttare le mie competenze lavorando sul posizionamento dell’azienda come Digital Entertainment Company. Sono orgogliosa di poter essere oggi il punto di riferimento in Italia del nostro gruppo e non vedo l’ora di poter implementare nuovi provider e nuovi giochi, di migliorare la customer experience dei clienti esistenti e di accogliere i nuovi con il massimo della cura e della professionalità che ci contraddistingue”.

Paola Maia si è laureata in Informatica all’Università degli Studi di Milano ed ha sempre lavorato nell’ambito dell’online. Prima della sua esperienza in Winga/Leovegas, che l’ha portata ad entrare nel mondo del gioco online, ha lavorato per 10 anni come Project Manager in Fullsix, importante agenzia che offre servizi ad alto valore aggiunto nel campo dell’innovazione e della comunicazione digitale.

PressGiochi