Palazzo Chigi: il Consiglio dei Ministri approva il decreto sul riordino del gioco online

Il Consiglio dei Ministri riunitosi oggi alle ore 16.23, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha approvato definitivamente il decreto sul riordino del gioco online. Tra le modifiche, si inserisce la messa a bando della concessione per il gioco del Lotto e la richiesta di avviare i lavori preparatori per il bando dei Gratta&Vinci, si abbassa il costo per l’iscrizione all’albo dei PVR a 100 euro l’anno, si conferma il limite di 100 euro settimanali per le ricariche dei conti gioco e il costo dell’una tantum a 7 milioni di euro.

